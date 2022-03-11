Полонений російський військовий заявив, що якби їхній літак не збили, вони б продовжили виконувати наказ

Полонений російський військовий заявив, що якби їхній літак не збили, вони б продовжили виконувати наказ

Але коли приходять накази про бомбометання по цивільних будинках, по лікарнях – це вже в жодні межі не входить, додав російський окупант.

Полонений російський підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку Максим Кріпштоп розповів, що якби їхній літак-розвідник не збила українська ППО, вони б продовжували виконувати наказ командування. Водночас Кріштоп запевнив, що рано чи пізно він особисто б відмовився виконувати злочинні накази.

Про це полонений розповів під час пресконференції 11 березня.

Нагадаємо, одного із російських окупантів, який здійснював розвідку, українські ППО збили двома ракетами. Після чого пілот катапультувався і вже на землі потрапив у полон.

"Якби не збили, ми б продовжували виконувати бойові задачі, ми військові люди. Але, я думаю, рано чи пізно дійшло б до того, що особисто я б відмовився виконувати злочинні накази. Тому що з кожним днем цей вал і масштаб руйнувань жахає дедалі більше. Ті жахливі факти руйнувань – я беру до уваги не тільки місто Харків, але й інші міста, той же Маріуполь – от коли уражаються об’єкти цивільної інфраструктури…" ­– розповів російський підполковник.

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"Ну от ми починали працювати, починали брати участь у цьому збройному конфлікті, ми працювали по військовій техніці, по скупченню живої сили, по якихось там військових частинах. Але коли приходять накази про бомбометання по цивільних будинках, по лікарнях – це вже в жодні межі не входить. І рано чи пізно, я думаю, що не тільки я, але й мої товариші, мої однополчани перестали б, я сподіваюсь, що перестануть, виконувати ці злочинні накази. І я дуже сильно надіюся на те, що одумається наше керівництво на всіх рівнях і ланках та перестане знищувати мирні міста", – розповів Кріштоп.

Російський військовий також висловився, що його жахають масштаби руйнувань у Харкові внаслідок їхньої ж атаки.

"По розмовах з військовослужбовцями, які в Харкові, такого масштабу руйнувань у місті не було навіть у період Другої світової війни. Це жах. Місто Харків перестає існувати під ударами російських збройних сил", – сказав полонений.

Кріштоп також розповів, що його з рештою полонених судитимуть в Україні та Гаазі як воєнних злочинців.

"Про наше подальше майбутнє я достовірно не можу судити чи розмірковувати. Нас зорієнтували, що, можливо, будемо віддані під суд спершу на території України. А надалі, можливо, будемо віддані під міжнародний суд як воєнні злочинці в Гаазі", – резюмував підполковник.

ТСН.ua

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