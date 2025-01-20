Полонений розвідник з КНДР розповів, як воював за росіян (відео)

За словами полоненого, він не знав, проти кого у Росії воюють північні корейці.
Полонений військовий з Північної Кореї розповів про свою службу на батьківщині та про участь у бойових діях на території Росії.
Відповідне відео з допитом бійця опублікував президент України Володимир Зеленський.
Полонений північнокореєць сказав, що у КНДР служив у розвідці.
"Зазвичай після закінчення школи всі чоловіки йдуть служити. Я теж після закінчення школи вступив до армії у розвідувальне відділення і був там всю мою службу. Мені тоді було 17 років", – розповів військовий.
За словами полоненого, він не знав про те, що воюватиме у Росії, і проти кого воюють північні корейці.
"Я сам не знав до того, як приїхав до Росії, що я воюватиму тут. Я не знав, проти кого навіть ми воюємо", – сказав північнокорейський розвідник.
Він додав, що серед солдатів КНДР від 3 січня було дуже багато постраждалих в бою.
Нагадаємо, раніше під час допиту інший військовополонений північний кореєць запевнив, що до моменту допиту не знав, що перебуває в Україні і що воював з українцями. Боєць стверджував, що їх везли "на навчання".
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