Полонений сирота із Приморського краю РФ шокував зізнанням, для чого пішов на війну: відео

Російський вояка розповів, як потрапив на війну, дивом вижив та як здався у полон.

Круглий сирота із Приморського краю Росії, Кохтов Костянтин Дмитрович, працював собі на пилорамі, доки приятелі не порадили піти подивитися на війну, для гострих відчуттів.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов та оприлюднив відео зізнання окупанта.

"Ми з Україною ніколи не сварилися. Був мирний народ, але з якоїсь причини розв'язалася ця війна", – каже 23-річний полонений вояка.

Росіянин розповідає, що служив у 37-й мотострілецькій бригаді. Під селищем Урожайне Волноваського району Донецької області зазнав поранення, заліз під комбайн, дивом вижив під обстрілом і здався у полон.

Полонений сирота із Приморського краю РФ шокував зізнанням, для чого пішов на війну

Нагадаємо, полонений російський зек розповів, як вояки армії РФ вбили свого командира та поїхали пити, гуляти та святкувати цю подію.

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