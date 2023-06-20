Полонений вагнерівець на інтерв'ю в українського журналіста вкрав сигарету у прямому ефірі (відео)

Інший полонений розповів журналістові, що в українському полоні російські окупанти регулярно крадуть одне в одного особисті речі і продукти.
Полонений вагнерівець Олександр Рябоха під час інтерв'ю з українськими журналістами Дмитром Карпенком і Володимиром Золкіним під час прямого ефірі вкрав сигарети.
Уривок з відео з'явився в Мережі.
Колишній ув'язнений скористався тим, що журналіст набирав номер телефону сестри зека, щоб зателефонувати їй. Поки Дмитро Карпенко дивився в телефон, вагнерівець поцупив зі столу дві сигарети. Він не знав, що камера у цей час вже була увімкнена.
Курйозне відео крадіжки сигарет дивіться за посиланням.
Інший полонений розповів журналістові, що в українському полоні російські окупанти крадуть одне в одного особисті речі і продукти.
Раніше полонений окупант описав жахливу ситуацію в армії РФ під Бахмутом: великі втрати, погане забезпечення та навіть голод.
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