Полонений з ПВК "Шторм Z" розповів про величезні втрати РФ під Бахмутом – відео

Військовополонений з Рязанської області, 23-річний Міхнов Нікіта, який воював проти України у складі ПВК "Шторм Z",що сформована із російських в'язнів, розповів про величезні втрати росіян в боях з українськими воїнами під Бахмутом на Донеччині.

Відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Окупант Міхнов був засуджений у РФ за незаконне поводження з наркотиками. Він розповів про те, як з в'язниці потрапив на контракт, і як на позиціях доводилося днями чекати воду та їжу. З Рязанської області групу в'язнів привезли до Кліщіївки Бахмутського району.

"Нас призвали із зони. Просидів 3,6 роки, із близьких нікого не залишилося. Покликали Міноборони – вирішив піти туди. Вони набирали групу Z – штурмову бригаду. Тренування проходило лише кілька днів. Я коли приїхав, там уже були і двохсоті і трьохсоті, трьохсоті – там вже був такий ступінь, що допомагати особливо не було кому, вони вже практично були двохсоті. Зі 100 осіб уже 10 двохсотих було. Решта – всі трьохсоті, загалом залишилося 30 осіб із ста. Нас відправляють на м'ясо під мінометний розрахунок", - розповів полонений окупант.

За його словами, спочатку їм говорили про службу протягом пів року, але під час підписання контракту виявилось, що воювати потрібно 1,5 роки.

"Бувало таке, що ми по 2-3 дні без води та їжі сиділи. Я не розумію, до чого це все йде, по суті – ви маєте праві, а ми на вас нападаємо. Ви просто бороните свою землю. Я робитиму все можливе, щоб сюди не повернуться. Нас відправляють на м'ясо", - резюмував полонений росіянин.

"Нас відправляють на "м'ясо": полонений окупант розповів про шалені втрати РФ під Бахмутом

Нагадаємо, полонений з "ДНР" розповів про голод та погане забезпечення армії РФ (відео).

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