"Полоненого одразу "двохсоть": російський командир наказує здійснити воєнний злочин (перехоплення)

Також у ворожому ефірі підтверджується важке поранення "московита" із позивним "Гроза".

Російський командир наказав здійснити воєнний злочин ― розстріляти полоненого.

Головне управління розвідки МО про це повідомило і оприлюднило запис розмови 18 листопада.

У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками на фронті, зафіксовано, як командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ розстріляти полоненого.

"Зафіксований факт ― це черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій Росією злочинній війні проти України", ― додає ГУР.

Також перехоплена розмова окупантів свідчить про те, що росіянину із позивним "Гриф", який перебував в одній групі з пораненим солдатом із позивним "Гроза", наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці ГУР провели масовану кібератаку на чотири російські банки. DDoS-атака тривала 24 години.

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