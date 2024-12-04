Полоненого росіянами мера Херсона Колихаєва бачили у таємній в'язниці ФСБ в Криму

Людина, яка 2,5 роки провела в таємній в'язниці ФСБ Російської Федерації в окупованому Сімферополі та повернулася в Україну, розповіла, що бачила там викраденого міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомила документаторка воєнних злочинів Лабораторії журналістики суспільного інтересу Ганна Мамонова.

"Говорила з людиною, яка просиділа 2,5 роки в Сімферополі на підвалі ФСБ. Це таємна тюрма. Чоловік недавно повернувся в Україну. Каже, що бачив Колихаєва, викраденого мера Херсона, у підвалі ФСБ. Мер тримається", – йдеться у повідомленні.

За словами Мамонової, останній раз їй підтверджували, що Колихаєв перебуває у підвалі ФСБ навесні 2024 року. Вона додала, що росіяни приховують, де тримають міського голову, а також заперечують існування вʼязниці в підвалі будівлі ФСБ.

Зазначається, що у 2022 році росіяни поспіхом облаштували таємну в'язницю в підвалі будівлі ФСБ. Це було викликано масовими викраденнями людей на окупованому півдні України - Херсонщині та Запоріжжі, - яких потім доставляли до Криму. Через брак камер у підвалі просто спорудили перегородки, без туалетів й умивальників.

Допити проводять співробітники ФСБ, які приїжджають з Росії, а не місцеві з Криму. Вони працюють у ротаційному режимі. Під час допитів використовують поліграф і побиття.

Нагадаємо, Росія готується до потенційного наступу на Херсонщину через Дніпро. Для цього вони зібрали близько 300 човнів для перетину річки.

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