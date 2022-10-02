Половина чоловіків втекла з Бурятії, на війну беруть "дідів": росіянка розказала про мобілізацію в РФ

Росіянка у розмові з окупантом розповіла, як у РФ відбувається мобілізація.

Жінка стверджує, що половина чоловіків втекла з Бурятії, а воєнкоми призивають чоловіків, яким по 60-65 років.

Про це йдеться у розмові окупанта з дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дружина російського окупанта заявляє, що повістка прийшла навіть їхньому родичу, який ніколи не служив в армії. Також росіянка стверджує, що частину мобілізованих "кинуть" на оборону, а іншу - на зачистку. На це її чоловік іронізує та цікавиться, чи знає вона, що таке "зачистка". Та заявляє, що це коли вбивають людей.

Також росіянка стверджує, що нібито половина чоловічого населення Бурятії виїхала з Росії, а тому окупанти мобілізовують навіть "дідів", яким по 60-65 років.

Нагадаємо, у Росії мобілізували батька 5-ти дітей, який ніколи не служив в армії. Інцидент стався в Улан-Уде, що в Бурятії. Дружина мобілізованого обурилася на те, як відбувається призов у Росії.

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