"Половина другої армії світу розбіжиться": Жданов - про контрнаступ ЗСУ на окуповані території

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна озвучувати свої плани про контрнаступ, не афішуючи те, де він може відбутись. Адже це дуже лякає окупантів.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Ніхто, крім Генштабу, не знає, де ЗСУ почнуть контрнаступ. Росіяни про це точно не знають. Якби вони про це знали, то ми б уже бачили реакцію: вони б зводили оборонні споруди. Але говорити про наступ потрібно, щоб вороги дратувалися і боялися. Не факт, що ми підемо у наступ на Запорізькому напрямку, де росіяни уже копають оборонні споруди. А може ми підемо на іншій ділянці фронту", - пояснив Жданов.

Військовий експерт вважає, що росіянам пропагандисти говорять тільки про "перемоги", щоб підвищити їхній моральний стан. Якщо ж їм казатимуть правду, то "половина другої армії світу" розбіжиться.

"Їм не потрібно, щоб суспільство говорило про те, а де ж "друга армія світу". Для РФ наш наступ буде "лотереєю" - витягнуть вони свій щасливий квиток чи ні. А може того квитка у них і не буде. Тим часом Путін говорить, що "все йде за планом", вони всіх перемагають та готуються до переговорів зі Заходом", - каже Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що ЗСУ на Донбасі не проводитимуть штурмів лоб у лоб. Українські захисники ймовірно намагатимуться обійти російські лінії оборони.

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