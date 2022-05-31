Половина Сєвєродонецька зайнята окупантами: що відбувається в місті

Половина Сєвєродонецька зайнята окупантами: що відбувається в місті

Місто не окуповане, там точаться вуличні бої.

Приблизно половина Сєверодонецька в Луганській області станом на 31 травня зайнята російськими військовими.

Про це заявив голова міської військово-цивільної адміністрації Олексндр Стрюк в етері телемарафону.

За його словами, лінія фронту зараз проходить у самому місті.

Стрюк зазначив, що місто не окуповане, там точаться вуличні бої. Жителям, що залишилися в місті, радять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують наступ у Луганській області. Окупанти просунулися всередину Сєвєродонецька на Луганщині.

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