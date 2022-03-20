Половина українців вірить у перемогу над Росією у найближчі кілька тижнів - опитування

Половина українців вірить у перемогу над Росією у найближчі кілька тижнів - опитування

Віра у перемогу залишається на найвищому рівні.

Майже половина українців - 47% вірить у перемогу України у війні з Росією вже у найближчі кілька тижнів.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування соціологічної групи "Рейтинг" за 18 березня.

Чверть українців - 23% вважає, що війна триватиме ще кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає.

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Віра у перемогу залишається на найвищому рівні. 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Зазначимо, що опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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