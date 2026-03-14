«Половина бюджету йде на війну»: експерт пояснив, чому здорожчання нафти не врятує економіку Росії

Економічна витривалість України у війні проти Росії значно перевищує можливості агресора, адже РФ витрачає половину свого бюджету на бойові дії, а її резерви поступово вичерпуються.

Про це заявив колишній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Експерт, який має досвід роботи у нафтогазових, консалтингових та аудиторських компаніях, поділився спостереженнями щодо російського бюджету на 2026 рік, назвавши його «супер дефіцитним».

«У Росії бюджет приблизно 42 трильйони рублів. Він зверстаний на цей рік із дефіцитом умовно близько 4 трильйони. Умовно доходи у них 38, а витрати 42», — зазначив Кудрицький.

За його даними, реальна ситуація ще гірша: «За січень-лютий цього року дефіцит їхнього бюджету вже склав 3,5 трильйона рублів. Тобто — на весь рік плановий дефіцит — 3,9 трильйона, а реальний дефіцит — 3,5 трильйона за два місяці нового року».

Кудрицький підкреслює, що навіть зростання цін на російську нафту не здатне кардинально змінити ситуацію.

«Росія продає фізично 140-145 мільйонів барелів нафти на місяць. Коли ціна на російську нафту зростає на 10 доларів, це на місяць дає російському бюджету до 150 мільярдів рублів Якщо ціна на російську нафту зросла на 35 доларів, ми можемо рахувати до 400 мільярдів рублів — це позитивний ефект для Росії лише на місяць. А їхній дефіцит за два місяці — 3,5 трильйона», — зазначив він.

Експерт пояснює, що ситуація демонструє певне сповільнення «бюджетного пухиря» в економіці РФ, але не розв’язує головної проблеми.

«Із 42 трильйонів рублів, які Росія витрачає взагалі на все, 20 трильйонів йде на ведення бойових дій. Тобто половину всього, що заробляє РФ, вона спалює в горнилі війни. І ключовим фактором тиску на економіку є саме витрати на війну. Крім того, санкції продовжують погіршувати економічну ситуацію», — пояснив Кудрицький.

Частина реальної економічної статистики в Росії приховується. Проте, навіть за доступними даними, «Фонд національного благосостоянія» фактично вичерпаний. Залишилося лише кілька мільйонів рублів — тобто на кілька місяців ведення війни.

«Російський золотий запас оцінюється в 300 мільйонів доларів. Але питання в тому, що це золото неможливо продати в тих обсягах, які є в Росії. Реалізувати можна близько 10–15%. Оскільки це золото підсанкційне, його купує Китай із величезними знижками. Тому фактичні надходження від продажу золота значно менші. Це 10–20 мільярдів на рік від продажу цього запасу. Тобто росіяни будуть змушені „друкувати гроші“», — сказав Кудрицький.

Він зазначив, що Україна зараз має значно ширший економічний тил завдяки підтримці союзників.

«У нас свого ресурсу економічного бракує, але за нами економічний тил західного світу. Це близько 30 трильйонів річного ВВП. Порівняйте: у Росії 2 трильйони, у західного світу — 30 трильйонів. З цієї точки зору наш тил є невичерпним. Якщо ми тільки не зробимо чогось дурного, перестанемо робити „міндічгейти“. Щоб європейським політикам не було соромно виділяти нам гроші своїх платників податків», — акцентує Кудрицький.

Економічна витривалість України може виявитися значно більшою, ніж у Росії. І причина не в потужності української економіки, а у співвідношенні необхідної допомоги та ресурсів партнерів.

