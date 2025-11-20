Половина "Іскандерів" долітає до цілі: експерт пояснив причину

Російські балістичні ракети / © Associated Press

Реклама

Україна зіштовхується з критичною проблемою в посиленні протиповітряної оборони, особливо протидіючи балістичним ракетам, таким як російські «Іскандери». Глобальне виробництво ключових систем ППО не встигає за потребами фронту.

Про це розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

Експерт розкрив шокувальний факт: ракет Patriot, які здатні протидіяти балістиці, у світі виробляють приблизно 750 на рік. Це майже стільки само, скільки Росія виготовляє своєї зброї за аналогічний період.

Реклама

«Для цього, щоб збити один „Іскандер“ треба мати щонайменше дві ракети Patriot. Тобто половина балістичних ракет „Іскандер“ у нас завжди знаходитиме свої цілі,» — наголосив аналітик.

Необхідність використання двох ракет Patriot на одну ціль пояснюється складною траєкторією та високою швидкістю балістики, що вимагає підвищення надійності перехоплення.

Цей критичний дефіцит означає, що, незважаючи на ефективність американської системи Patriot, її недостатня кількість не дозволяє вивести захист українського неба на новий рівень.

Забезпечення України достатньою кількістю цих ракет є єдиним шляхом для мінімізації попадань російської балістики, яка продовжує завдавати ударів по українських містах.

Реклама

Нагадаємо, російські ракети Х-101 під час останньої атаки змогли подолати значну частину території України та влучити, зокрема, у житлову багатоповерхівку в Тернополі. Військовий оглядач Василь Пехньо пояснює це тим, що українська ППО має осередкову структуру: через брак ресурсів країна не може повністю закрити своє небо сучасними ЗРК, тому захист зосереджений навколо великих міст і стратегічних об’єктів.

За його словами, російські ракети рухаються «коридорами», обходячи основні вузли ППО, а збивати їх вдається переважно вже поблизу цілей. Додатково ворог запускає ракети й дрони на наднизьких висотах, що ускладнює їхнє виявлення українськими РЛС і створює особливу небезпеку для висотних будинків.