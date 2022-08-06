Положинський розповів, як ледь не вбили побратима через російську мову: "Ми готові були стріляти"

Так, музикант, який раніше показав фото з навчань у ЗСУ, поділився, що одного разу його побратим заговорив в темряві російською і це ледь не коштувало йому життя.

Військові не сподівались, що до них може хтось прийти вночі та ледь не вбили захисника, оскільки не впізнали його.

Цю історію знаменитість розповів у програмі "Незламна країна".

"В одну із ночей, коли у нас велися активні обстріли і були поранені, ми сидимо всі на своєму посту, ззаду хтось підходить і звертається до нас російською мовою. Ми в темряві не ідентифікуємо цю людину і ми реально були готові до того, щоб почати стріляти, якби в певний момент не зрозуміли, хто це. Це була стресова ситуація, людина в стресовій ситуації автоматично перейшла на ту мову, якою їй легше розмовляти", – поділився Положинський.

Також зірка поділився, що під час перемовин засобами зв'язку захисники розмовляють українською мовою. Втім, бувають моменти, коли в стресовій ситуації побратим переходить на російську і це викликає підозру.

"Перемовини в ефірі. Вони зазвичай ведуться українською мовою, але, знову ж таки, часто в критичних, стресових ситуаціях людина, яка звикла говорити російською, переходить на цю мову. Якщо така людина в стані стресу, нервового напруження забула сказати ім'я, а за голосом її не впізнали, то ці перемовини теж викликають певну підозру", – зазначив захисник.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Сашко Положинський вважає, що українці, які спілкуються російською, допомагають ворогам. Артист сподівається, що усі мешканці країни перейдуть на державну мову: "Для мене незрозумілим лишається той факт, що люди, які здатні легко перейти на українську мову, цього не роблять".

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, як захисники ставляться до вечірок мирних мешканців під час війни. Зірка зізнався, що на фронті він та інші військовослужбовці спокійно реагують на мирне життя в тилу. Втім, дещо їх все ж таки дратує.

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