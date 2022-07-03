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Положинський у формі показав фото з навчань у ЗСУ: "Втомився, але воно того варте"

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Положинський у формі показав фото з навчань у ЗСУ: "Втомився, але воно того варте"

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Український співак та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський показав нове фото зі служби в ЗСУ.

Знаменитість поділився, що зараз перебуває на навчаннях. 50-річний артист-захисник вчиться краще володіти зброєю та взаємодіяти з побратимами. Попри втому та спеку Сашко зазначив, що все того варте.

Олександр Положинський / © instagram.com/oleksandrpolozhynskyi
Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Вчився краще стріляти, краще рухатися, краще взаємодіяти з побратимами. Круті побратими, круті інструктори, найкрутіша в світі підтримка. Втомився, але воно того варте. Спека", – прокоментував зірка.

У коментарях фоловери сторінки музиканта підтримали його та подякували за службу.

  • Уклін та подяка!!!
  • Звичайно варте! Ви крутий
  • Дякую тобі і побратимам! Бережіть себе
  • Пишаюся

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку позитивних публікацій від представників шоубізу, які борються за перемогу у складі ЗСУ. Артисти навіть на передовій, у складних умовах знаходять моменти позитиву, яким діляться зі своїми прихильниками.

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