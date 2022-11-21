Польща готова розмістити біля кордону з Україною ППО Patriot, яку запропонувала Німеччина

Напередодні Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони для безпеки повітряного простору після падіння ракети.

Польща хоче розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot, які напередодні їй запропонувала Німеччина.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Я із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення додаткових ракетних установок Patriot у нашій країні. Сьогодні у телефонній розмові з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена поблизу кордону з Україною", – йдеться у дописі у Twitter.

Німеччина пропонує посилити захист протиповітряної оборони Польщі своїми Patriot після падіння ракети біля кордонів з Україною.

Падіння ракети у Польщі 15 листопада

У вівторок, 15 листопада, у Польщі під час масованого ракетного обстрілу України впала ракета. В результаті падіння загинуло двоє чоловіків.

Польська влада вважає, що в Пшеводуві могла впасти ракета С-300, яку ЗСУ випустили по російських цілях. Проте президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що “слідчі мають записи з камер прикордонної служби, але вони не дають стовідсоткової впевненості, звідки була випущена ракета”.

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що на території країни в майбутньому можуть траплятися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

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