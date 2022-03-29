Польща готова й надалі продовжувати приймати українських біженців - віцепрем’єр

Польща прийматиме українських біженців стільки, скільки потрібно.

Польща готова продовжувати приймати українських біженців стільки, скільки буде потрібно.

Про це сказав віцепрем’єр Польщі Пьотр Глінський в інтерв’ю Politico.

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Він наголосив, що головним пріоритетом як для його країни, так і для решти Західного Альянсу має бути допомога Україні у захисті.

"У нас є можливості, і ми все ще готові прийняти більше біженців", – сказав Глінський.

За останній місяць Польща прийняла 2,3 мільйона біженців, більше, ніж будь-яка інша європейська країна. Останнім часом кількість прибулих знизилась, але Варшава готується до майбутніх хвиль.

Нагадаємо, Польща скасувала усі обмеження на в'їзд через COVID-19, карантин не потрібен.

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