Польща готова й надалі продовжувати приймати українських біженців - віцепрем’єр

Польща прийматиме українських біженців стільки, скільки потрібно.
Польща готова продовжувати приймати українських біженців стільки, скільки буде потрібно.
Про це сказав віцепрем’єр Польщі Пьотр Глінський в інтерв’ю Politico.
Він наголосив, що головним пріоритетом як для його країни, так і для решти Західного Альянсу має бути допомога Україні у захисті.
"У нас є можливості, і ми все ще готові прийняти більше біженців", – сказав Глінський.
За останній місяць Польща прийняла 2,3 мільйона біженців, більше, ніж будь-яка інша європейська країна. Останнім часом кількість прибулих знизилась, але Варшава готується до майбутніх хвиль.
Нагадаємо, Польща скасувала усі обмеження на в'їзд через COVID-19, карантин не потрібен.
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