Польща готує спеціальний закон про українських біженців: що він передбачатиме

Польща готує спеціальний закон про українських біженців: що він передбачатиме

Представники правоохоронних організацій, що залучені до розробки цього документ, вже відзначають його два недоліки, як треба терміново виправити.

Вже наступного тижня польський уряд внесе у Сейм спеціальний законопроєкт, який стосуватиметься прав та гарантій для біженців з України і має дати відповідь на ключові питання, що стосується правових підстав перебування українців у Польщі. Що дозволено робити мігрантам? Скільки часу вони можуть легально перебувати в Польщі та які у них права?

Про це повідомляє Onet.pl.

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Зазначається, що законопроєкт готується в терміновому режимі. Тому поки невідомо, які саме соціальні гарантії плануються надати українцям.

Однак представники правоохоронних організацій, що залучені до розробки цього документ, вже відзначають його два недоліки, як треба терміново виправити.

Перша проблема – дискримінація українців, яки прибули до Польщі до 24 лютого та після. На статус біженця можуть претендувати лише ті, хто прибув у Польщу від початку агресії РФ.

Натомість ті, хто знаходився у Польщі раніше такого права не матимуть, хоча часто вони також вже не мають можливості повернутися додому.

Друга проблема – захист дітей, що прибули до Польщі без документів. Уряд пропонує соціальні виплати польським родинам, що взяли до себе українських дітей. Проте у випадку дітей без документів ця норма не працюватиме.

Раніше Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявивє, що кількість українців, які виїхали за кордон, до кінця тижня може зрости до 1,5 мільйона осіб. Наразі число біженців становить 1,3 млн осіб.