Польща готується до масового напливу українців, кількість новоприбулих зростає вже: скільки приїхало за два тижні

У Польщі спостерігається збільшення кількості прибулих українців, які виїздять через агресію Росію. Зростання кількості у новоприбулих біженців з України почали фіксувати два тижні тому.

Про це пише tvp.info.

Як зазначається, лише за добу, 26 листопада, у Люблінському воєводстві вперше за багато місяців зафіксували понад тисячу новоприбулих біженців з України. Наступного дня прибуло ще 900.

Така кількість є найбільшою за останні місяці. Вказується, що протягом кількох попередніх місяців за добу до Люблінського воєводства приїздило в середньому 300-500 українців.

У Хелмі, який слугує хабом для біженців з України, ситуація поки не змінилася. Щодня потягами приїздить 500-600 людей.

У пункті для біженців Грубешіва щодня приймають по кільканадцять біженців з України. За словами очільниці міста Марти Маєвськлї, зараз до Польщі їдуть переважно люди з більш нижчим соціальним і матеріальним статусом, аніж це було в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Люблінський воєвода вважає, що кількість біженців з України може це зрости. Причиною називає посилення морозів в Україні.

У пунктах тимчасового перебування біженців Люблінського воєводства зараз зайняті 4,5 тисяч місць із 7 тисяч. За потреби цю кількість готові швидко збільшити до 10 тисяч, а у разі масового напливу – до 25 тисяч.

Тим часом Фінляндія готова прийняти взимку ще понад 10 тисяч українців, які будуть вимушені виїхати з України через руйнування Росією критичної інфраструктури.

Як показало опитування Gremi Personal, у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

Нагадаємо, у Польщі фірму, яка займається розміщенням біженців з України, викрили на афері із отриманням фінансової допомоги від держави за розселення українців.

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