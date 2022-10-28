Польща хоче розмістити в країні ядерну зброю та вважає пакт Росія-НАТО розірваним

Росія анулювала пакт з НАТО від 1997 року, який забороняв розміщувати додаткові сили альянсу в Східній Європі. Зробила РФ це, коли напала на Україну.

Росія, коли розв'язала війну проти України, анулювала пакт з НАТО про заборону розміщення додаткової сили альянсу в Східній Європі.

Про це повідомив глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох.

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Так, Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю від НАТО. Раніше таку можливість обговорював президент країни Анджей Дуда з США. Йшлося про участь у програмі Nuclear Sharing, яка передбачає, що країни-члени НАТО, які не мають ядерної зброї, можуть отримати її від альянсу.

Проте американська сторона тоді заявила, що не має наміру зараз розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року.

"У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність у тому, що жодних додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не слід розміщувати. Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України", - наголосив Якуб Кумох.

Нагадаємо, що НАТО закликало Росії відновити дію "зернової угоди" ООН, яка завершується у листопаді 2022.

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