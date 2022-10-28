Польща хоче розмістити в країні ядерну зброю та вважає пакт Росія-НАТО розірваним

Росія анулювала пакт з НАТО від 1997 року, який забороняв розміщувати додаткові сили альянсу в Східній Європі. Зробила РФ це, коли напала на Україну.
Росія, коли розв'язала війну проти України, анулювала пакт з НАТО про заборону розміщення додаткової сили альянсу в Східній Європі.
Про це повідомив глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох.
Так, Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю від НАТО. Раніше таку можливість обговорював президент країни Анджей Дуда з США. Йшлося про участь у програмі Nuclear Sharing, яка передбачає, що країни-члени НАТО, які не мають ядерної зброї, можуть отримати її від альянсу.
Проте американська сторона тоді заявила, що не має наміру зараз розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року.
"У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність у тому, що жодних додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не слід розміщувати. Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України", - наголосив Якуб Кумох.
Нагадаємо, що НАТО закликало Росії відновити дію "зернової угоди" ООН, яка завершується у листопаді 2022.
Читайте також:
- Чи буде обмін "всіх на всіх" між Україною і Росією: омбудсмен Лубінець відповів
- В Україні ситуація з енергозабезпеченням залишається напруженою - Офіс президента
- Обстрілюють території та ведуть повітряну розвідку: в Генштабі розповіли про поточну ситуацію на фронті