"Польща може захопити захід України": у РНБО викрили черговий фейк російської пропаганди

"Польща може захопити захід України": у РНБО викрили черговий фейк російської пропаганди

Російські пропагандисти поширили фейк про те, що нібито Польща у травні планує захопити західні області України.

Цю брехню також підхопили російські опозиціонери та навіть світові ЗМІ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як зазначається, у Росії придумали фейк, що нібито Польща під приводом травневих військових навчань "планує встановити воєнно-політичний контроль над західними регіонами України", а до червня Україну нібито можуть "поділити". Згодом наратив Кремля підхопили так звані російські опозиціонери.

"Цю тезу підхопили і в світі. Агенція Reuters опублікувала матеріал під назвою "Керівник російської розвідки заявив, що США та Польща готують поділ України". Польща відкинула всі звинувачення, підкреслюючи, що брехні російського походження про плани Польщі напасти на Україну вже кілька років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Новоайдар Луганської області знайшли мертвим місцевого колаборанта Павла Шароградського.

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