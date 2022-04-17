Польща не може надати Україні винищувачі, тому що США не передає їй свої F-16 — військовий експерт

Польща не може надати Україні винищувачі, тому що США не передає їй свої F-16 — військовий експерт

Отримати штурмовики найближчим часом не вдасться.

Закрити небо в Україні можна завдяки сучасним штурмовикам, які найближчим часом отримати неможливо.

Про це в інтерв'ю "Уніану" повідомив військовий експерт Сергій Згурець.

За його словами, дієвим способом, який запобіг би обстрілу українських міст крилатими ракетами і літаками, стали б винищувачі. Україна гостро потребує такої допомоги, проте отримати штурмовики найближчим часом не вдасться.

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“Українська сторона запитувала у американської сторони можливість отримання і F-16, і F-15, і літаків А-10 Тандерболт, які є штурмовиками та які можуть бути досить швидко освоєні. Ці пропозиції можуть бути обговорені. Але, на жаль, це питання не буде реалізовано швидко”, — зазначив Сергій Згурець.

Він також додав, що такий тип військової допомоги нам готова надати Польща, проте вже два місяці не може їх передати.

“Показником є ​​те, що історія про польські літаки існує вже більше місяця. Ситуація досі не зрушила з місця. Однак у американців не виявилося зайвих F-16 у такій кількості. І немає досі. Поки що останній позитивний приклад — передача інших засобів, які посилять потенціал ППО”, — наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що після переговорів з Росією можуть бути підписані два документи.

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