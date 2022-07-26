Польща передасть Україні понад 200 танків: Жданов пояснив, чи вирівняє це паритет по кількість з технікою РФ

Польща передала Україні понад 200 танків. Це дозволить озброїти три бригади українських військових.
Збройні сили України отримають від Поліші понад 200 танків, щоб озброїти ними три військові бригади.
Про це ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.
“У Російській Федерації 3,5 тисячі танків в оперативному складі - з них ми вже майже половину знищили. В Україні воює порядка 500-600 російських танків.У нас же в бойовому складі приблизно стільки ж - до 60 машин. І ми за рахунок великих партій постачання зброї, плюс трофейної техніки - тримаємо паритет по кількості машин, які приймають участь у бойових діях”, - пояснив Олег Жданов.
Нагадаємо, що українські військові можуть завдати удару по Кримському мосту, коли займуть позиції на узбережжі Азовського моря.
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