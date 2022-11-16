Польща підвищує боєготовність і збирає екстрене засідання НАТО через ракету на своїй території, йдеться в ТСН.

Польща підвищує боєготовність та посилює контроль над своїм повітряним простором після того, як під час ракетної атаки на Україну на польську територію залетіла та вибухнула ракета, яка вбила двох людей.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, як видно з усього, ракета була російського виробництва. Всі деталі інциденту нині розслідують.

Варшава, імовірно, застосує 4-ту статтю статуту НАТО - на екстреному засіданні Альянсу.

Невелике місто Пшеводув лише за сім кілометрів од українського кордону тепер у центрі уваги усього світу. У день, коли Україна зазнає одного з найбільш масованих обстрілів з початку вторгнення, тут теж падає ракета. На польській фермі гине двоє людей, залишається пошкоджена сільськогосподарська техніка та глибоку вирву.

Атака на країну-члена НАТО збурює світ. Із президентом Польщі на зв'язку американський та український колеги. На Балі, де наразі перебувають лідери найбільших економік світу, одразу змінюють графік роботи. Очільники країн G7 та НАТО збираються і засуджують варварські ракетні удари Росії по українським містам. Обговорюють і інцидент у Польщі , висловлюють Варшаві співчуття та пропонують підтримку. Зокрема, допомогу у розслідуванні звідки ж взялася ракета. Щоправда, президент США заявляє, має попередню інформацію, яка суперечить теорії, що ракету запустили російські військові. “Не хочу говорити цього, перш ніж ми проведемо повне розслідування, але з огляду на її траєкторію малоймовірно, що вона була запущена з Росії, але подивимося”, - каже він.

Згодом в польських та світових ЗМІ з’являється версія, що ракета, яка впала у Польщі, могла бути запущена українською ППО. Утім, в українському МЗС закликають світ не вірити фейкам, бо саме цю версію подій активно поширює російська пропаганда. “Росія нині просуває конспірологічну теорію про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. Це неправда. Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття #MH17”, - зазначив Кулеба.

Розслідування, як все сталося, нині триває. До нього, окрім польських експертів, залучать фахівців зі США. Раніше в екстренному зверненні до країни польський президент Анджей Дуда заявляє, за попередньою версією, ракета була російського виробництва, хоча доказів, хто саме її запустив, поки немає. Втім, за даними CNN, літак НАТО, який під час атаки був у повітряному просторі Польщі, зафіксував, як саме летіла ця ракета.

Розвіддані поки не оприлюднюють та Польщі і НАТО їх вже передали. Через вибух Варшава викликала для пояснень російського посла. Та головне - Анджей Дуда заявив, що його країна імовірно задіє четверту статтю Статуту НАТО. Вона передбачає початок консультацій всередині Альянсу з приводу загрози, яка непокоїть одну з країн-членів. Станеться це вже сьогодні на екстреному засідання НАТО.

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