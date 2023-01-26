Польща після падіння ракети біля Любліна отримала перші німецькі системи Patriot (фото)

До Польщі прибули перші німецькі системи Patriot. Ці системи посилять протиповітряну оборону країни й сприятимуть захисту східного флангу НАТО.

Про це інформують польські ЗМІ.

У понеділок німецький Бундесвер почав процес передислокації до Польщі перших двох із трьох обіцяних батарей системи ППО Patriot. Вони вирушили з бази поблизу Ростока в Мекленбурзі. У середу, 26 січня, вони прибули до пункту призначення.

Розміщуючи сили ППО в Польщі, "Німеччина збільшить свій внесок у солідарність із союзниками НАТО в Східній Європі", йдеться в заяві Бундесверу. Систему Patriot будуть використовувати для захисту повітряного простору Польщі та посилення інтегрованої протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі.

Тривалість місії узгоджуватиметься між партнерами НАТО, а командуватиме підрозділом полковник Йорг Сіверс.

Heute sind die Hauptkräfte der #BundeswehrimEinsatz für die #eVA Air Missile and Defence Task Force in Polen angekommen. Das Flugabwehrraketensystem Patriot verstärkt die polnische Luftverteidigung und trägt zum Schutz der #NATO-Ostflanke bei. Mehr unter: https://t.co/LDYiSeoeAv pic.twitter.com/RRVPCLiFH5 — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) January 25, 2023

Зауважимо, що після того, як у листопаді внаслідок російської атаки по Україні одна ракета впала на польській території, тодішня міністерка оборони Німечини Крістін Ламбрехт та її польський колега Маріуш Блащак домовились про розміщення німецьких систем Patriot у Польщі. Ці системи здатні ліквідовувати ракети і літаки, які наближаються в радіусі близько 70 кілометрів.

Нагадаємо, навесні Польща отримає американські танки Abrams. Це будуть перші зразки партії із 250 замовлених танків.

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