Польща платитиме українським біженцям по 500 злотих допомоги на кожну дитину

Кошти виділятимуть за програмою "Сім'я 500+".
Громадяни України, які приїхали до Польщі від 24 лютого, зможуть подати заяву для отримання допомоги «Сім’я 500+» від 26 березня.
Про це, зокрема, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.
«Сім’я 500+» - це державна програма підтримки сімей з дітьми. Вона передбачає, що українська сім’я, яка має на утриманні дітей, зможе отримати щомісячну допомогу (świadczenie wychowawcze) у розмірі 500 Польських злотих на кожну дитину у віці до 18 років незалежно від доходу такої сім’ї.
Спеціальна форма для заповнення буде доступна українською мовою, на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS: https://www.zus.pl/
Для подання заяви необхідно мати:
- номер PESEL,
- банківський рахунок
- польський номер телефону
Також Національний банк України та Національний банк Польщі підписали угоду щодо обміну готівкової гривні на польські злоті. Угода вступає в дію від 25 березня.
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