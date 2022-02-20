Польща скликає екстренне засідання ОБСЄ через загострення на Донбасі

Польща скликає екстренне засідання ОБСЄ через загострення на Донбасі

Терміновий саміт щодо ситуації на Донбасі заплановано на понеділок, 21 лютого.

Польща на запит України скликає позачергове засідання Постійної Ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це розповів постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський.

"За запитом України в ОБСЄ Польща скличе позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ", — повідомив постпред.

Терміновий саміт щодо загострення на Донбасі заплановано на понеділок, 21 лютого. Халачинський запросив на позачергове засідання спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

"Вирішення проблем безпеки є першочерговим завданням ОБСЄ", — додав він.

Upon request of @UKRinOSCE the @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd — Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022

Нагадаємо, що Макрон і Путін домовилися організувати найближчим часом зустріч контактної групи щодо припинення вогню на сході України.

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