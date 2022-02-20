Польща скликає екстренне засідання ОБСЄ через загострення на Донбасі

Терміновий саміт щодо ситуації на Донбасі заплановано на понеділок, 21 лютого.
Польща на запит України скликає позачергове засідання Постійної Ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Про це розповів постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський.
"За запитом України в ОБСЄ Польща скличе позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ", — повідомив постпред.
Терміновий саміт щодо загострення на Донбасі заплановано на понеділок, 21 лютого. Халачинський запросив на позачергове засідання спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.
"Вирішення проблем безпеки є першочерговим завданням ОБСЄ", — додав він.
Upon request of @UKRinOSCE the @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd— Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022
Нагадаємо, що Макрон і Путін домовилися організувати найближчим часом зустріч контактної групи щодо припинення вогню на сході України.
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