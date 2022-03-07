Польща створить фонд на 1,75 млрд доларів для допомоги біженцям з України

Уряд країни уже ухвалив відповідне рішення.

Уряд Польщі ухвалив законопроєкт про створення спеціального фонду у розмірі 1,75 млрд доларів для допомоги українським біженцям.

Кошти з фонду витрачатимуть на те, аби забезпечити біженців харчуванням та житлом. Також уряд країни розробляє спеціальні заходи, завдяки яким українці зможуть легально працювати в Польші та отримувати медичну допомогу, пише Reuters.

Окрім цього уряд країни планує видавати кожному біженцю з України по 300 злотих (майже 2 тис. грн), а полякам, які допомагають українцям з житлом, виплачувати два місяці по 1200 злотих (майже 8 тис. грн).

"Цей законопроєкт перш за все покликаний запропонувати своєрідну заміну нормального життя для всіх тих людей (біженців з України), які приїхали до Польщі", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий.

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