"Польща буде змушена вступити у конфлікт з Росією у разі поразки Києва" – посол Польщі у Франції

У разі поразки Києва у війні проти Росії Польща буде вимушена вступить в конфлікт із РФ.

Про це заявив посол Польщі у Франції Ян Емерик Росцишевський в ефірі французького телеканалу LCI..

"Або Україна сьогодні буде відстоювати свою незалежність, або ми будемо вимушені вступити у цей конфлікт, тому що наші головні цінності, які були основою нашої цивілізації, нашої культури – будуть у небезпеці. Тому у нас не залишиться іншого вибору, окрім як вступити у конфлікт", - заявив він.

Посольство Польщі у Франції відреагувало на заяву Яна Росцишевського і заявило, що його слова було "інтерпретовано поза контекстом".

"Під час розмови посол Росцишевський говорив про необхідність забезпечення підтримки України з боку союзників. Він також говорив про загрозу, з якою зіткнеться Європа. Уважне прослуховування всієї розмови дозволяє зрозуміти, що в ній не звучали заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, але лише застереження про наслідки поразки України – можливість нападу чи втягнення у війну Росією інших країн Європи. Посол чітко дає зрозуміти, що Польща робить усе можливе, щоб допомогти Україні захиститися в цьому конфлікті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що сильна армія необхідна для мирного життя, а поляки мають бути готовими воювати за свою країну. Польща невдовзі розмістить системи HIMARS поруч із Калінінградською областю РФ і планує зміцнити свою армію, щоб на державу не наважилися напасти ні президент Росії Володимир Путін, ні інші, хто намагається відбудувати "імперію зла".

На початку лютого Польща передислокувала свої ракетні комплекси Patriot до Варшави. До польської столиці прибула військова техніка, призначена для захисту від авіації, тактичних балістичних ракет і крилатих ракет.

У листопаді 2022 року стало відомо, що Польща у пришвидшеному режимі будує стіну на кордоні з Калінінградською областю РФ.

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