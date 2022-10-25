Польща взялася масово перевіряти українців, які отримують виплати і повертаються додому: деталі

Майже кожен п'ятий українець у Польщі втратив право на отримання грошових допомог через порушення умов перебування у країні.
У Польщі біженцям з України, які виїхали з країни на понад 30 днів, масово скасовують виплати грошових допомог в межах програм "500+" або "Сімейний капітал опікунчий".
Про це пише prawo.pl.
Зазначається, що ZUS, на підставі даних прикордонної служби, перевіряє осіб, які виїздять з Польщі на понад місяць і скасовують таким біженцям виплати соціальних допомог за програмами "500+" або "Сімейний капітал опікунчий".
Так, після моніторингу понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат у результаті тривалого виїзду з Польщі.
ZUS нагадує, що підставою для проведення перевірок та призупинення виплат допомог громадянам України є:
- дані з реєстру прикордонної служби,
- інформація від самих отримувачів про виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати,
- інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України з Польщі на довше ніж 30 днів;
- виклик громадян України до ZUS на особисту явку для надання доказів, що підтверджують проживання в Польщі (мають з'явитися протягом 3-х днів).
За даними польських прикордонників, за 24 жовтня з Польщі виїхало до України 21,5 тис. осіб.
Тим часом українські біженці все активніше відкривають свій бізнес у Польщі - за 8 місяців їх стало більше на понад 2 тисячі.Українські підприємці найчастіше організовують діяльність у ІТ-сфері, логістиці, індустрії краси. Також українці йдуть на роботу в будівництві, агросекторі, автосервісі.
Нагадаємо, наразі у Польщі працюють над законопроєктом, який передбачає, що не тільки прикордонна служба, а й ZUS та інші муніципальні установи отримають доступ до інформації про дати кожного в’їзду та виїзду українських біженців з Польщі. Пояснюють змінити тим, що це допоможе запобігти випадкам незаконного отримання соціальних допомог, наприклад, коли особи вже виїхали з Польщі.
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