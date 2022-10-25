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Польща взялася масово перевіряти українців, які отримують виплати і повертаються додому: деталі

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Польща взялася масово перевіряти українців, які отримують виплати і повертаються додому: деталі

Фото: УНІАН

Майже кожен п'ятий українець у Польщі втратив право на отримання грошових допомог через порушення умов перебування у країні.

У Польщі біженцям з України, які виїхали з країни на понад 30 днів, масово скасовують виплати грошових допомог в межах програм "500+" або "Сімейний капітал опікунчий".

Про це пише prawo.pl.

Зазначається, що ZUS, на підставі даних прикордонної служби, перевіряє осіб, які виїздять з Польщі на понад місяць і скасовують таким біженцям виплати соціальних допомог за програмами "500+"  або "Сімейний капітал опікунчий". 

Так, після моніторингу понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат у результаті тривалого виїзду з Польщі.

 ZUS нагадує, що підставою для проведення перевірок та призупинення виплат допомог  громадянам України є:  

  • дані з реєстру прикордонної служби, 
  • інформація від самих отримувачів про виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати,  
  • інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України з Польщі на довше ніж 30 днів; 
  • виклик громадян України до ZUS на особисту явку для надання доказів, що підтверджують проживання в Польщі (мають з'явитися протягом 3-х днів).

За даними польських прикордонників, за 24 жовтня з Польщі виїхало до України 21,5 тис. осіб. 

Тим часом українські біженці все активніше відкривають свій бізнес у Польщі - за 8 місяців їх стало більше на понад 2 тисячі.Українські підприємці найчастіше організовують діяльність у ІТ-сфері, логістиці, індустрії краси. Також українці йдуть на роботу в будівництві, агросекторі, автосервісі.

Нагадаємо, наразі у Польщі працюють над законопроєктом, який передбачає, що не тільки прикордонна служба, а й ZUS та інші муніципальні установи отримають доступ до інформації про дати кожного в’їзду та виїзду українських біженців з Польщі. Пояснюють змінити тим, що це допоможе запобігти випадкам незаконного отримання соціальних допомог, наприклад, коли особи вже виїхали з Польщі.

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