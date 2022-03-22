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Польща заморозила понад 33 млн доларів у межах антиросійських санкцій

Польща заморозила понад 33 млн доларів у межах антиросійських санкцій

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Польща заморозила понад 33 млн доларів у межах антиросійських санкцій

Для конфіскації коштів або передачі їх на потреби постраждалим від російської агресії будуть потрібні зміни в польській Конституції.

Польща заморозила на рахунках понад 140 млн злотих (близько 33 млн доларів) у рамках санкцій проти Росії.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер у Twitter.

За його словами, йдеться лише про заморожування коштів. Для конфіскації коштів або передачі їх на потреби постраждалим від російської агресії будуть потрібні зміни в польській Конституції.

Нагадаємо, Польща заявила, що отримала "позитивну відповідь" на пропозицію виключити Росію з групи великих економік G20 на зустрічах у Вашингтоні минулого тижня.

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