Польща заморозила понад 33 млн доларів у межах антиросійських санкцій

Для конфіскації коштів або передачі їх на потреби постраждалим від російської агресії будуть потрібні зміни в польській Конституції.

Польща заморозила на рахунках понад 140 млн злотих (близько 33 млн доларів) у рамках санкцій проти Росії.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер у Twitter.

За його словами, йдеться лише про заморожування коштів. Для конфіскації коштів або передачі їх на потреби постраждалим від російської агресії будуть потрібні зміни в польській Конституції.

Czy to skrajna niewiedza czy cyniczna manipulacja. Jak myślicie? Rozróżnia Pan mrożenie majątków od ich konfiskaty i przekazania dla ofiar?

W Polsce już jest zamrożone ponad 140 milionów złotych. Zamrożone. Do konfiskaty i przekazania dla ofiar konieczna jest zmiana konstytucji. https://t.co/KOD5ygNYx8 — Piotr Müller (@PiotrMuller) March 22, 2022

Нагадаємо, Польща заявила, що отримала "позитивну відповідь" на пропозицію виключити Росію з групи великих економік G20 на зустрічах у Вашингтоні минулого тижня.

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