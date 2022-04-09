Польща заморозила відносини з Угорщиною через дружбу Орбана з Путіним

Польща заморозила відносини з Угорщиною через дружбу Орбана з Путіним

Варшава перегляне своє рішення лише тоді, коли угорський прем'єр змінить свою позицію щодо дій Кремля.

Війна в Україні напружила зазвичай тісний союз Польщі та Угорщини, а тісні зв'язки Орбана з Путіним, зокрема, відмова засудити масові вбивства окупантами в Бучі, викликають обурення з боку Варшави.

Про замороження відносин між Варшавою і Будапештом 8 квітня заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, пише Politico.

"Ми не можемо співпрацювати, як у минулому, якщо так буде продовжуватися", – сказав він.

Качинський розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за відмову засудити Росію за масові вбивства мирного населення в Бучі під Києвом.

"Моя оцінка однозначно негативна — мушу визнати, що все це дуже сумно. Коли Орбан каже, що не бачить того, що сталося в Бучі, йому потрібно порадити звернутися до окуліста", - заявив віце-прем’єр-міністр Польщі.

Ярослав Качинський наголосив, що Польща відновить свої відносини з Угорщиною лише тоді, коли Віктор Орбан змінить свою позицію щодо дій Кремля.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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