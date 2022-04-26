Польща запровадила нові санкції стосовно Росії: хто потрапив до списку

Польща запровадила санкції по відношенню до 35 великих російських компаній та 15 фізичних осіб.

У санкційний список потрапили, крім інших, компанії “Газпром”, “Новатек” та “Акрон”.

Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, передає телеканал TVN24.

За його словами, ціль санкцій - удар по російській економіці, щоб РФ не могла вести війну проти України. Санкції повинні обмежити можливості Росії.

Цей список є доповненням до санкційного списку ЄС та відноситься до російських олігархів та осіб, які мають будь-які “інтереси” в Польщі. Перший санкційний список включав 50 пунктів, у тому числі імена олігархів, а також російських та білоруських суб'єктів господарювання, що ведуть бізнес у Польщі.

Список складається з 35 великих компаній та 15 фізосіб.

Нагадаємо, що ЗСУ проводять успішні контратаки окупантів у Херсонській області.

Читайте також: