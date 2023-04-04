Польща змінила правила ввезення тварин з України: що змінилося

За новими правилами, тварини, які переміщуються, мають відповідати вимогам законодавства ЄС.

У Польщі з 27 березня 2023 року діють нові правила для власників котів і собак, які перетинають кордон ЄС.

Про це інформує Головна ветеринарна інспекція Польщі.

Відтепер за новими правилами, тварини, які переміщуються, мають відповідати вимогам законодавства ЄС.

Зокрема, зазначається, що людина може перевезти до п'яти домашніх тварин у разі, якщо виконано усі вимоги ЄС:

тварина правильно позначена мікрочипом;

має дійсне щеплення від сказу;

тварина має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу;

супроводжується довідкою про стан здоров'я відповідно до зразка, встановленого законодавством ЄС, дійсним паспортом, виданим в одній з країн-членів ЄС.

Наразі служби Польщі не вимагатимуть 90-денного періоду очікування з дати забору зразка крові для перевірки титру антитіл проти сказу в сироватці крові, якщо результат тесту є задовільним.

"Водночас в Україні лікар повинен перекреслити відповідне засвідчення щодо 90-денного періоду очікування, поставивши на полях свій підпис та печатку з іменем", – заявили у польській ветеринарній інспекції.

Крім того, до довідки про стан здоров'я обов'язково додається документація про проходження обстеження.

Додамо, в "Укрзалізниці" закликають не покидати своїх улюбленців вдома чи на вулиці, адже нині всіх тварин пропускають до потягів разом з громадянами.

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