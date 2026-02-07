Польща вночі піднімала авіацію через атаку РФ по Україні

Ці дії мають превентивний характер / © Associated Press

Польські та союзницькі сили піднімали в небо бойову авіацію на тлі російських ударів по Україні. Порушень повітряного простору країни не зафіксували.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Там заявили, що польська та союзницька авіація припинила операції, пов’язані з реагуванням на атаки Росії по території України. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи.

За даними військових, порушень повітряного простору Польщі не зафіксували.

Що відомо про нічну атаку

У ніч проти 7 лютого Росія здійснила масований ракетний і дроновий удар по Україні. Головна ціль атаки — енергетика заходу України та місто Бурштин, де розташована важлива Бурштинська ТЕС. Також ракети били по Вінниці, а «Шахеди» атакували Київ і передмістя. Повітряна тривога лунала по всій Україні.

Компанія ДТЕК повідомила, що через атаку Росії за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення, зокрема у Києві та низці інших регіонів.

Після 8 ранку дрони продовжували атаку, зокрема на Львівщині атакували Ходорів біля Бурштина. На Волині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.