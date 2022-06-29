Польські "Краби" допомагають ЗСУ боротися з окупантами - Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний подякував за дієву підтримку і допомогу польському народу.

Польські самохідні артустановки "Краб" успішно працюють на передовій.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.

"САУ AHS Krab (САУ "Краб") - це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км", - написав він.

Залужний додав, що ЗСУ "щиро вдячні польському народу за дієву підтримку і допомогу".

"Ми відчуваємо ваше надійне плече! Разом до Перемоги!", - написав він.

Нагадаємо, що НАТО надає новий пакет допомоги Україні. Союзники передають засоби зв'язку, медобладнання, пальне.