Польські "Краби" допомагають ЗСУ боротися з окупантами - Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний подякував за дієву підтримку і допомогу польському народу.
Польські самохідні артустановки "Краб" успішно працюють на передовій.
Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.
"САУ AHS Krab (САУ "Краб") - це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км", - написав він.
Залужний додав, що ЗСУ "щиро вдячні польському народу за дієву підтримку і допомогу".
"Ми відчуваємо ваше надійне плече! Разом до Перемоги!", - написав він.
Нагадаємо, що НАТО надає новий пакет допомоги Україні. Союзники передають засоби зв'язку, медобладнання, пальне.
Читайте також: