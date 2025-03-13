Польські прикордонники затримали українця, який намагався вивезти крокодила: деталі

У Польщі на пункті пропуску "Смільниця-Кросценко" прикордонники зафіксували крокодила, який перебуває під загрозою зникнення. Його намагався незаконно переправити через кордон громадянин України.

Про це повідомляє Штаб прикордонної охорони.

Як повідомляється, 12 березня 46-річний громадянин України проходив перевірку перед в'їздом до Польщі. Під час прикордонного контролю з'ясувалося, що чоловік перевозив у багажнику автомобіля Volkswagen препаровану особу крокодила. Це був вид, що охороняється, карликовий крокодил.

"Водій не мав необхідного дозволу на ввезення зразка, що охороняється Вашингтонською конвенцією — CITES. У зв'язку з порушенням правил зразок було вилучено. Подальші дії відповідно до своєї компетенції здійснюють співробітники Підкарпатської митниці та податкового управління у Перемишлі", — зазначили прикордонники.

Незаконне перевезення через кордон ЄС, а також торгівля всередині Співтовариства зразками видів, що зникають, є злочином. Він карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Нагадаємо, перетинаючи кордони між різними державами, кожен українець має враховувати специфічні митні регулювання щодо переміщення різноманітних товарів. Зокрема, українці часто цікавляться, чи можна перевозити закрутки через кордон.

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