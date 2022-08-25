Польські журналісти закликають судити російських пропагандистів як воєнних злочинців: хто у переліку

Асоціація журналістів Польщі наголошує на необхідності покарання російських пропагандистів, які видають себе за журналістів.

Польські журналісти закликають поширити відповідальність за скоєні росіянами злочини проти мирного населення України не лише на "бандитів у російській формі", а й на "пропагандистів кремлівського режиму".

Про це йдеться в заяві під назвою "Російських пропагандистів, які видають себе за журналістів, потрібно судити як воєнних злочинців".

Фахівці наголошують, що пропагандисти не лише дезінформують світову громадськість про криваву агресію Москви проти України, а й закликають до боротьби з українцями в ім'я імперіалістичних інтересів Путіна та його прихильників.

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У заяві названо таких пропагандистів: Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва. Їх, серед інших, автори заяви закликають судити як воєнних злочинців після падіння режиму Путіна.

"Це найвідоміші особи російської пропаганди. На жаль, їх значно більше, з огляду на те що в Росії зараз взагалі немає вільних ЗМІ", - сказано у заяві.

Журналісти наголошують, що "маніпуляції, дезінформація і, головне, розпалювання ненависті та заклики до вбивств невинних людей у незалежній країні ніколи не вважатимуться журналістикою, а центри російської пропаганди ніколи не стануть засобами масової інформації".

Нагадаємо, Росія застосовує нові шляхи поширення російської пропаганди.

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