Польський генерал зробив гучну заяву про F-16: від чого він застерігає ЗСУ

Томаш Древняк вважає, що українці вже наступили на граблі із танками Leopard.

Літаки F-16 не є “диво-зброєю”, але вони справді помітно переважають радянські Міг-29, тому для України це буде помітне посилення.

Таку думку в інтерв’ю Rzeczpospolita висловив колишній інспектор польських ВПС, радник міністра оборони Польщі генерал Томаш Древняк.

“Сам літак має величезні можливості. Все залежить від того, якою методикою скористаються українці і чи випускатимуть по два чи чотири літаки, адже крапельний зліт літаків кардинально ситуацію на фронті не змінить”, — каже Древняк.

За його словами, “крапельне” застосування західних танків, таких як Leopard, не дало вражаючого ефекту на полі бою. З літаками може бути те саме. Разом з тим Древняк застерігає українців від прояву емоцій та застосування F-16 “занадто рано” після їх появи.

“Зараз, напевно, є ціла команда людей, які навчаються планувати місії та використовувати винищувачі. Українці, використовуючи пострадянські технології, змушені були використовувати пострадянську тактику або тактику, дуже схожу на ту, яку використовували росіяни. Тепер це зміниться”, — пояснює генерал.

Древняк зазначає, що F-16 — не просто винищувач, а багатоцільовий літак, який має потужні можливості для враження наземних цілей, зокрема зенітних систем. Старий МіГ-29 поступається американському “однолітку” за своїм функціоналом.

“Не те, щоб поява чотирьох літаків змінила б долю війни. Диво-зброї не буває і потрібно просто намагатися використовувати ці літаки якомога краще”, — підсумовує генерал.

Нагадаємо, перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, що у США.

Читайте провідні новини дня: