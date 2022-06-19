Польський "Краб" ефективно "з’їдатиме" колони росіян: сусідня країна передала сучасне артилерійське озброєння

У межах міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – САУ AHS Krab.
Про це інформує оперативне командування «Схід» у повідомленні у Facebook.
Представляємо головні факти про польську самохідну гаубицю:
- Час приведення з похідного положення в бойове - приблизно 30 секунд.
- Головний вогневий засіб – 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри.
- Максимальна дальність стрільби – 40 км.
«Дякуємо Польщі за підтримку і допомогу!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові зі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у Донецькій області збили російських штурмовик Су-25 із комплексу "Ігла".
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