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Польський "Краб" ефективно "з’їдатиме" колони росіян: сусідня країна передала сучасне артилерійське озброєння

Польський "Краб" ефективно "з’їдатиме" колони росіян: сусідня країна передала сучасне артилерійське озброєння

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Польський "Краб" ефективно "з’їдатиме" колони росіян: сусідня країна передала сучасне артилерійське озброєння

Фото: Вікіпедія

У межах міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – САУ AHS Krab.

Про це інформує оперативне командування «Схід» у повідомленні у Facebook. 

Представляємо головні факти про польську самохідну гаубицю:

© Facebook/Оперативне командування
Фото: Facebook/Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України
  • Час приведення з похідного положення в бойове - приблизно 30 секунд.
  • Головний вогневий засіб – 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри.
  • Максимальна дальність стрільби – 40 км. 

«Дякуємо Польщі за підтримку і допомогу!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові зі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у Донецькій області збили російських штурмовик Су-25 із комплексу "Ігла".

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