Польский премʼєр знову закликав Німеччину передати Україні ЗРК Patriot

Моравецький заявив, що Варшава не хоче приймати техніку, яка буде простоювати

Голова польского уряду Матеуш Моравецький знову закликав керівництво Німеччини передати Україні ЗРК Patriot, які Берлін запропонував Варшаві після трагічного випадку у Пшеводуві.

Про це повідомляє PAP.

На пресконференції Моравецький заявив, що Варшава розгляне пропозицію Німеччини про передачу ЗРК Patriot, якщо Берлін не захоче їх постачати в Україну, але зазначив, що "ніхто не хоче брати техніку, яка буде стояти".

Польский премʼєр нагадав, що на територію України, зокрема і західних частин, щоденно падають російські бомби, які вбивають людей. Моравецький заявив, що якщо німецькі ЗРК Patriot будуть захищати небо України, то для Польщі це також слугуватиме захистом.

Крім того, він вис ловив надію, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина запропонувала країні-союзниці посилити її протиповітряну оборону системами Patriot.

Пізніше премʼєр Польщі Матеуш Моравецький закликав розгорнути Patriot з українського боку кордону. Однак у Берліні дали зрозуміти, що не хочуть постачати ці системи Україні для захисту неба від російських ракет.

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