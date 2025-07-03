Полтава пережила масовану атаку дронів: у міськраді повідомили подробиці

Полтава пережила масовану атаку дронів. / © Pexels

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Зранку 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників.

Про це повідомила секретарка міськради Катерина Ямщикова у зверненні до містян.

“Наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Усі профільні служби задіяно”, — наголосила вона.

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Ямщикова закликала мешканців зберігати спокій, утриматися від публікації фото й відео з місць ймовірних влучань, а також не поширювати інформацію про роботу сил ППО.

Тимчасовий очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що в регіоні було чутно звуки вибухів. Деталі наразі уточнюються.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До її відбою обов’язково залишайтеся в укриттях", — наголосив Когут.

Нагадаємо, вночі ворог також атакував Одесу ударними безпілотниками. З атакованого дроном будинку в Одесі звільнили 5 осіб, є постраждалі

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Також, увечері середи, 2 липня 2025 року, поблизу села Березина біля Житомира прогриміли два потужні вибухи. За офіційною інформацією, вибух стався на території місцевого підприємства.