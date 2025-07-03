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- Війна
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Полтава пережила масовану атаку дронів: у міськраді повідомили подробиці
Полтава стала мішенню масованого удару російських дронів. У міськраді просять мешканців не публікувати фото і очікувати офіційної інформації.
Зранку 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників.
Про це повідомила секретарка міськради Катерина Ямщикова у зверненні до містян.
“Наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Усі профільні служби задіяно”, — наголосила вона.
Ямщикова закликала мешканців зберігати спокій, утриматися від публікації фото й відео з місць ймовірних влучань, а також не поширювати інформацію про роботу сил ППО.
Тимчасовий очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що в регіоні було чутно звуки вибухів. Деталі наразі уточнюються.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До її відбою обов’язково залишайтеся в укриттях", — наголосив Когут.
Нагадаємо, вночі ворог також атакував Одесу ударними безпілотниками. З атакованого дроном будинку в Одесі звільнили 5 осіб, є постраждалі
Також, увечері середи, 2 липня 2025 року, поблизу села Березина біля Житомира прогриміли два потужні вибухи. За офіційною інформацією, вибух стався на території місцевого підприємства.