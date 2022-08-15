Полтавщина через війну втратила чверть меду: на ринках фіксують здорожчання продукту

У Полтавській області пасічники цьогоріч зібрали на майже 25% менше меду, аніж торік.

Причина в тому, що через війну пасічникам було складніше вивозити вулики за межі господарства. Окрім війни на збір меду вплинула і несприятлива погода.

Про це розповіли самі пасічники, інформує Суспільне.

Як наслідок, цьогоріч мед додав у ціні 10-15% у порівнянні з 2021 роком. Утім, пасічники налаштовані збирати мед, доки не відцвіте соняшник.

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"Якщо порівняти з минулим роком, то в цьому році зібрано десь приблизно на 25-30% менше, ніж у минулі роки. Подорожчав пасічницький інвентар, вощина дорога, дріт. Це те, що зараз необхідно на сезон пасічнику працювати. І, звичайно, воно все вклалося в цінову політику меду. Подорожчав мед десь на 10-15% проти минулого року", — пояснила очільниця обласного об’єднання "Полтавський пасічник" Наталія Сенчук.

Наразі ж на ринках дефіциту меду немає, продають і його, і квітковий пилок, і медові напої, і настоянки прополісу.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, що буде далі з цінами в Україні.

Як повідомлялося, у Україні дорожчає білокачанна капуста.

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