Полтавщину 12 годин тероризували десятки ворожих дронів: які наслідки

Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БпЛА. Повітряна тривога тривала у регоні майже 12 годин.

Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.

"Минулося без постраждалих серед людей. Уламками безпілотників пошкодило шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі", - написав він.

У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч проти 3 жовтня намагалися атакувати з повітря Київ і така тактика не змінюється вже тривалий час.

Метод противника полягає в тому, щоб атакувати саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу "Shahed" тощо. ЗС РФ сподіваються, що це їм допоможе здійснити задумані плани.

Крім того, 3 жовтня повідомлялося про наслідки удару КАБа по багатоповерховій будівлі в Харкові. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, через російську атаку в Харкові відключили від електрики п'ять будинків. Мешканців зруйнованого та прилеглих будинків евакуюють.

Вночі у небі над Сумщиною зенітники знищили 7 ворожих "Шахедів".

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