Полтавський університет в своїй лабораторії облаштував сироварню, щоб готувати сотні переселенців

У полтавському університеті, через який за 4 місяці війни пройшло майже півтори тисячі переселенців, намагаються самостійно їх забезпечити повноцінним раціоном.

Продовольчу незалежність під час війни забезпечуються навчальні ресурси, йдеться в ТСН.

У діжці на 120 літрів молоко перетворюється на густий молочний кисіль, який витримують, перемішують, ріжуть, все задля м’якого сиру.

Обладнання для варки сиру аграрний університет придбав за грантові гроші якраз напередодні широкомасштабного вторгнення Росії до України. Це мала б бути наближена до виробничих умов навчальна лабораторія для студентів.

Але коли до Полтави почали переїжджати перші переселенці - університетська професура взялася варити сир для них. «Я сама прибігла, вдома було важко сидіти, перші тижні ми варили, було по три варки на тиждень, з ніг ми звичайно не падали, але не для фахівця, бо ж я ж не сировар. А в такому режимі, тим паче, я ж викладач, з мене ніхто роботу не знімав», - каже Оксана Кравченко.

В аграрному університеті нині майже шість сотень переселенців, переважно із Харкова. Вони кажуть, так сумують за домівкою, що ледь не щотижня пакують сумки додому.

«Будинок стоїть без світла, без води, в будинку жодної людини немає. Їхати абсолютно нікуди, з роботою теж», - каже переселенка із харківської Салтівки Віка.

Мрії з мирного життя про харківський виш Віці довелося забути і дівчинка вирішила вчитися тут. У їдальні, де годують переселенців, Віка не раз їла такий сир, але вперше бачить, як його роблять.

Другокурсники разом з викладачками ферментоване молоко вправно перетворюють у сирні головки. У навчальній лабораторії від березня вже переробили ледь не п’ять тонн молока.

Сировину до вузу постачають фермерські господарства. З початком повномасштабного вторгнення всі логістичні зв’язки порушилися і фермерам просто не було куди дівати свою продукцію. Але ділитися надоями з тими, хто через Росію - позбувся домівки - фермери продовжують і зараз, навіть собі у збиток. «Всі повинні згуртуватися і допомагати один одному, молоко - це найменше, що ми можемо надати, щоб допомогти людям», - каже фермер Назар.

Справді, у села відрізаних через бойові дії від центрів, щоб вижити та переробляти власну продукцію - доводилося на швидкоручь ладнати міні-виробництва. «Молочні кооперативи дадуть змогу переробляти на локальній території молоко, значно по більшій ціні закуплять це молоко, ніж молокозаводи, нема логістичного меча і саме головне - це буде сприяти розвитку сільських територій», - каже фермер Анатолій.

В університеті кажуть, що студентська лабораторія показала шлях до бодай мінімальної продовольчої незалежності, особливо під час війни.

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