Полум’я і вибухи на Харківщині: які наслідки нічного удару дронами

Російські дрони атакували Харківщину / © ДСНС

Реклама

У ніч проти 4 листопада ворог атакував Харківщину безпілотниками, внаслідок чого виникли масштабні пожежі та є постраждалі.

Про наслідки розповіли в ДСНС України.

Російські дрони атакували Харківщину / © ДСНС

У селищі Докучаєвське зафіксовано три осередки займання: горіли два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один із ворожих дронів влучив у будівлю Роганської місцевої пожежної команди, що спричинило значні пошкодження пожежного депо та техніки.

Реклама

У селі Руська Лозова зайнявся приватний будинок.

Російські дрони атакували Харківщину / © ДСНС

Російські дрони атакували Харківщину. / © ДСНС

За попередньою інформацією, унаслідок нічної атаки постраждали шестеро цивільних, серед них двоє вогнеборців місцевої пожежної охорони.

Усі осередки займання ліквідовано. На місцях працювали рятувальники, піротехніки, кінологи та місцеві пожежні підрозділи.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.