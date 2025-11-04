- Дата публікації
Полум’я і вибухи на Харківщині: які наслідки нічного удару дронами
У Докучаєвському та Руській Лозовій сталися пожежі, пошкоджено пожежне депо, шестеро людей поранені, серед них двоє рятувальників.
У ніч проти 4 листопада ворог атакував Харківщину безпілотниками, внаслідок чого виникли масштабні пожежі та є постраждалі.
Про наслідки розповіли в ДСНС України.
У селищі Докучаєвське зафіксовано три осередки займання: горіли два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один із ворожих дронів влучив у будівлю Роганської місцевої пожежної команди, що спричинило значні пошкодження пожежного депо та техніки.
У селі Руська Лозова зайнявся приватний будинок.
За попередньою інформацією, унаслідок нічної атаки постраждали шестеро цивільних, серед них двоє вогнеборців місцевої пожежної охорони.
Усі осередки займання ліквідовано. На місцях працювали рятувальники, піротехніки, кінологи та місцеві пожежні підрозділи.
Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.