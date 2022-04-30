Полуниця і киця-захисниця: у Дніпрі малюнки хлопчика із аутизмом допомогли купити вже десятки бронежилетів

У Дніпрі хлопець з аутизмом зміг зібрати кошти, щоби забезпечити бронежилетами воїнів.

Почалося все з пошуків бронежилета для його дядька, який на позиціях у Донеччині, тож щоб зібрати гроші, мати хлопця розмістила оголошення в соцмережах. Але творчість Кості Краснова захопила людей по всій країні, йдеться в ТСН.

Із мальованим джавелін-котом на екоторбинці пані Влада поспішає у справах. Це витвір дніпровського хлопця вже перетворився на бронежилет на передовій.

«Мали за перший день 250 замовлень. Я собі придбала дві сумки, перша - для роботи. Тут ми маємо джавелін-кота. Другу я придбала, щоб в ній носити форму і покупки - киця-захисниця», - хизується обновками жінка.

Це мистецтво Кості Краснова, у нього розлад аутичного спектра, розповідає мама. Він захопився малюванням три роки тому. Еко-торбинки з його дизайном зазвичай купували друзі, та коли дядько на Донеччині опинився на передовій, мати Кості виставила його роботи у соцмережі. «Ми розпродали всі сорок сумок, що в нас були. Ще й запис - робимо сумки, які люди просили. І на перші десять жилетів назбирали за дві чи три доби. Це для мене як дивовижно», - розповідає мама хлопця.

Також читайте Десятками нерозірваних снарядів окупанти засіяли чимало сіл на Запоріжжі

Бронежилет дядьку Кості подарували небайдужі, але родина художника вирішила допомагати й іншим. «Люди йдуть, ризикують життям, всім, що в них є. І ми готові малювати, скільки люди будуть це підтримувати», - переконує жінка.

Та коли замовлень стало надто багато, малюнкам Кості надали нове життя. «Коли люди побачили в когось паляницю, вони писали: і мені паляницю, і мені! А мені кицю-захисницю! І таких п’ятдесят. Наштампувати п’ятдесят Кості важко. Він художник-індивідуаліст», - каже співавторка проєкту Влада Миколюк.

Тож малюнки хлопця оцифрували, і тепер друкують на футболках, худі, кепках та чашках. Усі гроші йдуть на бронежилети. « Дякую велике за замовлення. Незабаром в нас буде вже сімнадцятий бронежилет. Дякую за участь», - каже мама художника.

Серед найпопулярніших принтів Кості - патріотична бджілка, киця-захисниця та мрія.

Що таке війна, Костя Краснов цілком усвідомлює. 2014 року , ще малим, йому довелося втікати з Донецька. Нині змушений звикати до повітряних тривог та обстрілів у Дніпрі. «Наших захисників часто у соцмережах називають котиками. І це котик-привид. Який він буде, це Костя сам вирішує», - показує нову доробку мама Кості.

Своєю працею Костя неабияк надихає, кажуть про хлопця військові волонтери. «Завдяки цьому броніку, будемо класти цих падлюк там штабелями! Не кажіть: що я можу зробити? Запитайте у Кості, що може зробити одна людина», - кажуть хлопці.

Один з бронежилетів художника вже допоміг. Поранений воїн написав хлопцю зі шпиталю, що цей захист врятував його від неминучої загибелі.

У Дніпрі хлопець з аутизмом зміг зібрати кошти на бронежилети для воїнів

Читайте також:

Бригада електриків на Київщині випадково виявила братську могилу

Путін може оголосити загальну мобілізацію 9 травня, але на війну росіяни не хочуть – військовий експерт

До України приїхали нейрохірурги із США задля надскладних операцій