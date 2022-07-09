Поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища: окупанти обстріляли Харківську область

Протягом минулох доби російські війська обстрілювали Харківську область, але по Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував.

Поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. Такі "цілі" вражала російська "армія" протягом доби на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харквської ОВА Олег Синєгубов.

У ніч проти 9 липня росіяни завдали ударів по Солоницівській громаді Харківського району. Внаслідок атаки загорілася хвойна підстилка та намет ресторанного комплексу. Також о 22:05 були влучання по відкритій території у Нововодолазькій громаді.

В Ізюмському районі через обстріли горіло сміттєзвалище, площа якого 5 га. Крім того, сталося загоряння птахокомплексу.

У Чугуївській, Сахновщинській, Слобожанських громадах горіли поля ячменю, пшениці. Загальна площа охопленої вогнем площ - понад25 га.

Під обстрілами також опинилася Золочівська громада. Внаслдок ворожих атак виникали пожежі у складських приміщеннях.

Протягом доби постраждала одна людина у Циркунівській громаді. До лікарн шпиталізували жінку 64 років. Вона отримала скалковіі поранення. Її стан медики оцінюють як середній.

В ОВА наголошують, що на Харківському напрямку тривають активні бойові дії. Противник веде оборонну. "Гарячим" залишається Ізюмський напрямок. Неподалік Дементіївки ЗСУ відбили штурмові дії ворога та відкинули ворога назад.

Нагадаємо, розпочалася 136 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили наступ росіян біля Доломітного, ворог намагається просунутись в районі Григорівки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил 9 липня.

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