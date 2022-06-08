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Поля, усіяні вирвами та артилерійські вибухи: з'явились нові супутникові знімки наслідків війни

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Поля, усіяні вирвами та артилерійські вибухи: з'явились нові супутникові знімки наслідків війни

Фото: Maxar Technologies

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки наслідків війни в Україні.

На світлинах, датованих 6 червням 2022 року, зазнімковані кадри з Донецької та Харківської областей.

Відповідні знімки Maxar Technologies показали в Twitter.

  • Так, на першому фото - артилерійські вибухи вздовж річки Сіверський Донець та села Богородичне (Донецька область).
  • На другому - поля, усіяні сотнями артилерійських вирв.
  • На третьому знімку - вирва від бомби діаметром 40 м у селі Довгеньке (Ізюмський район Харківської області).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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