Поля, усіяні вирвами та артилерійські вибухи: з'явились нові супутникові знімки наслідків війни

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки наслідків війни в Україні.
На світлинах, датованих 6 червням 2022 року, зазнімковані кадри з Донецької та Харківської областей.
Відповідні знімки Maxar Technologies показали в Twitter.
- Так, на першому фото - артилерійські вибухи вздовж річки Сіверський Донець та села Богородичне (Донецька область).
- На другому - поля, усіяні сотнями артилерійських вирв.
- На третьому знімку - вирва від бомби діаметром 40 м у селі Довгеньке (Ізюмський район Харківської області).
Satellite imagery from June 6, 2022 #Ukraine— Maxar Technologies (@Maxar) June 7, 2022
1.) Artillery explosions along Siverskyi Donets River & Bogorodichne (49.020, 37.512)
2.) Fields peppered with hundreds of artillery craters (49.009, 37.308)
3.) 40m diameter bomb crater in Dovhenke (49.022, 37.308) pic.twitter.com/IzWyHob5F0
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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