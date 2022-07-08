Поляки з рекордною швидкістю збирають для українців на "Байрактар": скільки вже наскладали

Від двох і до 20 тисяч злотих жертвують поляки на Байрактар для України.

Збирання організував трохи більше тижня тому польський журналіст Славомір Сєраковський, йдеться в ТСН.

На його книжковій шафі український прапор, на руці синьо жовті шнурочки - Україна в його серці, а ще тверде переконання, що Росію треба і головне можна здолати. «Я постійно стежу за тим, що відбувається в Україні і коли вкотре почув, що на Донбасі дуже гаряче і тривають важкі бої, тоді мені прийшов в голову ідея, що треба зібрати на "Байрактар". Це була цілком спонтанна ідея. Я не мав подібного досвіду, я не знав, що литовці готувалися до збору кілька тижнів і добре що не знав, бо може б тоді не наважився розпочати наше збирання», - каже польський журналіст.

Славомір кількадесят разів на день перевіряє рахунок і радіє кожній сотні. Каже сто злотих це середня сума, яку поляки жертвують на турецький бойовий дрон. На цю мить жертводавців понад 61 тисяча. На рахунку майже 7 мільйонів злотих, всього треба 22. «Насправді, це рекордна швидкість збору коштів у Польщі. Був такий стрибок, здається, в суботу, коли долучився найбільший польський телеканал, тоді під час ефіру і після нього за кілька годин ми зібрали півтора мільйона злотих», - розповідає Славомір.

Журналіст щодня дає щонайменше 5 інтерв’ю про збирання на «Байрактар». Окрім інтерв’ю Славомір постійно телефонує знайомим акторам, художникам, політикам і просить публічно підтримати його ініціативу. Однією з перших відгукнулася багаторазова номінантка на "Оскар" і лауреатка "Золотого глобуса" Аґнєжка Голланд. «Пам’ятаймо про Бучу, пам’ятаймо про Маріуполь, пам’ятаймо що зараз відбувається на Донбасі і в цілій Україні, на яку летять російські ракети і бомби. Розумію, що ми вже багато допомагаємо гуманітарно, але потрібна зброя. Тому всіх закликаю пожертвувати гроші на «Байрактар». Він допоможе зберегти багато людських життів», - закликала вона.

З спонтанної ініціативи одного польського журналіста акція «Байрактар для України» вже стала народною. «До мене підходять люди на вулиці і кажуть, що ми дуже вболіваємо за цю збірку і хочемо, щоб все вдалося. Деякі поляки оглядають це як матч, постійно заходять на сторінку і перевіряють скільки вже зібрано», - розповідає Славомір.

За збром коштів на дрон уважно стежать і в Україні. «Написало ваше Міністерство оборони в «Твітері», що вони вдячні полякам за збирання грошей і ця реакція міністерства справила на поляків велике враження. Фактично легімітизувала цю акцію. Сподіваюся до неї долучаються польські відомі політики і наш уряд», - каже журналіст.

Дякують полякам і українські захисники з гарячих точок. Відео подяк шлють і українські журналісти, письменники, звичайні люди з усієї України. Та найбільше розчулюють і мотивують - каже Славомір дитячі слова підтримки.

«Байрактар» - один з символів української боротьби. Хоча наразі зібрано лише третину від потрібного журналіст певен все вдасться і «Байрактар» від поляків українці точно отримають.

«Хочемо зібрати і показати полякам, що в Україні немає відпусток і вихідних, українці без перепочинку борються і за себе і за нас. І якщо поляки їдуть у відпустку, то не мають забувати про війну в Україні і перераховувати гроші. Цей «Байрактар» це меленький пазл, але символічний і я певен істотний», - додає чоловік.

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